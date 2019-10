Renault : pourrait changer de Directeur général

Jean-Dominique Senard devrait proposer au prochain conseil d'administration le 18 octobre prochain de remplacer Thierry Bolloré au poste de Directeur général de Renault indique ce matin Le Figaro. Ce changement à la tête de Renault aurait l'accord de l'Etat Français selon le quotidien.



Nissan a annoncé hier la nomination de Makoto Uchida au poste de Directeur général du groupe. Le conseil a également nommé Ashwani Gupta, chef de l'exploitation actuel de Mitsubishi Motors Corporation, au poste de directeur exécutif et de chef de l'exploitation de Nissan. Jun Seki, a été nommé vice-CEO. Ces nominations ne sont pas une bonne nouvelle pour Thierry Bolloré ex-bras droit de Carlos Ghosn annonce ce matin Aurel BGC.



' Le DG de Renault communiquerait très peu avec le camp japonais et aurait des relations tendues avec Jean-Dominique Senard. Bercy inciterait en outre pour que Renault tourne la page Ghosn ' indiquent les analystes d'Aurel BGC.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.