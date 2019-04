Atos confirme ses objectifs 2019 après une croissance organique de 0,4% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos a confirmé ses objectifs annuels jeudi, après une hausse de son activité au premier trimestre en données comparables.

Au premier trimestre, l'entreprise de services numériques a réalisé un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros contre 2,95 milliards d'euros un an plus tôt, traduisant une baisse de 4,3% en données publiées. Hors effets de change et de périmètre, les revenus du groupe ont progressé de 0,4%.

Les données du premier trimestre 2019 excluent la filiale Wordline qui est comptabilisée par le groupe comme une activité destinée à être cédée depuis le 1er janvier.

Par métier, la division Infrastructure & Data Management a vu son chiffre d'affaires reculer de de 3% sur un an en données organiques, à 1,54 milliard d'euros, au premier trimestre. "La majeure partie de la baisse provient du marché Industrie, Distribution & Transports, affecté par le contrat de Marriott International résilié l'an dernier en raison de la fusion du client avec un autre acteur, ainsi que des activités Unified Communication & Collaboration en baisse en Amérique du Nord et en Allemagne", a expliqué Atos.

La division Business & Platform Solutions a vu ses revenus progresser de 3,5% sur un an hors effets de change et de périmètre, à 1,07 milliard d'euros, tandis que l'activité Bigdata et Cybersécurité a dégagé une croissance organique de 11,4%, à 215 millions d'euros.

Atos a également indiqué avoir engrangé pour 2,43 milliards d'euros de commandes au premier trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 86%. Un ratio prises de commandes sur facturations supérieur à 1 augure une hausse de l'activité.

"Le portefeuille de propositions commerciales est élevé avec des signatures importantes prévues au cours du deuxième trimestre. Après un bon début d'année, nous confirmons tous nos objectifs pour 2019", a déclaré Thierry Breton, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Pour 2019, Atos vise, hors Worldline, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 1% à 2%, une marge opérationnelle de l'ordre de 10,5% du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie disponible de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros.

Thierry Breton a également indiqué que l'intégration de Syntel, société américaine rachetée l'an passée pour 3,4 milliards de dollars, progressait "rapidement", les premières synergies se concrétisant.

Atos soumettra au vote de ses actionnaires, lors de l'assemblée générale du 30 avril, une résolution visant à donner son indépendance à sa filiale Worldline. Le groupe de services numériques va proposer à ses actionnaires une distribution en nature à hauteur de 2 actions Worldline pour 5 actions Atos détenues. A la suite de cette distribution, la participation d'Atos dans Worldline devrait passer de 50,8% à 27,4% du capital. Atos ne consolidera alors plus dans ses comptes les états financiers de Worldline, la participation restante d'Atos étant considérée comme un actif financier.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ATOS:

Communiqués financiers - Atos

