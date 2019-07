Atos confirme ses objectifs 2019 après une hausse de la marge au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos SE a confirmé jeudi ses objectifs pour 2019, après avoir enregistré une hausse de sa marge opérationnelle au premier semestre sur une base comparable.

Sur l'ensemble du premier semestre, Atos a dégagé un bénéfice net des activités poursuivies de 180 millions d'euros et un bénéfice net des activités abandonnées de 3,06 milliards d'euros. Le bénéfice net des activités abandonnées correspond au résultat net de Wordline du 1er janvier au 30 avril, ainsi qu'à la plus-value de 3 milliards d'euros enregistrée lors de la distribution des actions Worldline.

Fin avril, l'assemblée générale des actionnaires d'Atos a approuvé une distribution exceptionnelle de 23,5% du capital de Worldline. Atos conserve une participation d'un peu plus de 27% dans le groupe spécialisé dans les paiements qui est comptabilisée comme un actif financier. Atos a en conséquence déconsolidé Worldline de ses états financiers.

A périmètre et taux de changes comparables, la marge opérationnelle d'Atos a atteint 529 millions d'euros au premier semestre, représentant 9,2% du chiffre d'affaires, contre 9% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 5,74 milliards d'euros au premier semestre, traduisant une croissance organique de 0,8%. Sur le seul deuxième trimestre, Atos a enregistré une croissance organique de 1,1%.

Par métier, la division Infrastructure & Data Management a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,8% sur un an en données organiques, à 3,14 milliards d'euros, au premier semestre.

"Au cours du deuxième trimestre, toutes les actions que nous avons engagées en Amérique du Nord se sont accélérées et ont conduit comme prévu à une amélioration de la division Infrastructure & Data Management vers une croissance de son chiffre d'affaires au second semestre", a affirmé Thierry Breton, le PDG d'Atos, cité dans un communiqué.

La division Business & Platform Solutions a vu ses revenus progresser de 2,3% sur un an hors effets de change et de périmètre, à 2,13 milliards d'euros, tandis que l'activité Bigdata et Cybersécurité a dégagé une croissance organique de 12,4%, à 473 millions d'euros.

L'intégration de Syntel, société rachetée l'an dernier pour 3,4 milliards de dollars, "se déroule comme prévu et les synergies continuent de se concrétiser", a par ailleurs déclaré Thierry Breton.

Le directeur financier d'Atos, Elie Girard, a également indiqué lors d'une conférence avec des journalistes qu'Atos avait gagné un contrat "significatif" en juillet en Amérique du Nord dans le domaine de la Santé.

Atos a confirmé ses objectifs pour 2019. L'entreprise de services informatiques vise, hors Worldline, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 1% à 2%, une marge opérationnelle de l'ordre de 10,5% du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie disponible de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros.

