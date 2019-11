Atos : démission de Thierry Breton effective

Conformément à sa communication du 24 octobre, Atos confirme la démission de son PDG Thierry Breton à effet du 31 octobre, et la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, à effet du 1er novembre.Le conseil d'administration du groupe de services informatiques a donc nommé Bertrand Meunier en qualité de président non exécutif du conseil d'administration et Elie Girard, actuellement directeur général délégué, directeur général.Pour rappel, Thierry Breton a fait part au conseil qu'il souhaitait se consacrer pleinement à la préparation de sa nomination comme Commissaire européen. Il a exercé les fonctions de PDG d'Atos durant 11 ans.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.