Atos : inaugure son 1er laboratoire d'IA en Allemagne

Atos annonce avoir inauguré son premier laboratoire d'Intelligence Artificielle (IA) en Allemagne à Munich.Dans cet espace d'innovation, Atos développe pour ses clients des solutions qui s'appuient sur l'Intelligence Artificielle et d'autres technologies de pointe.Lors de l'inauguration, Thierry Breton , Président-Directeur Général d'Atos, a souligné l'importance de l'IA pour l'industrie et l'économie.' Les solutions d'Intelligence Artificielle peuvent véritablement changer la donne : Pour les entreprises ainsi que pour les économies dans leur ensemble, la mise en place holistique de techniques digitales basées sur l'IA est essentielle pour leur réussite future", a déclaré Thierry Breton , Président-Directeur Général d'Atos.