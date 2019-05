Les actionnaires d'Atos approuvent la distribution de 23,5% du capital de Worldline

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires d'Atos ont approuvé mardi en assemblée générale la distribution de 23,5% du capital de Worldline et renouvelé le mandat du président-directeur général du groupe, Thierry Breton, jusqu'en 2022.

Le groupe de services informatiques avait annoncé fin janvier son intention de céder 23,4% du capital de sa filiale de paiement à ses actionnaires, sous la forme d'une distribution d'actions en nature.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende ordinaire au titre de cet exercice à hauteur de 1,70 euro par action, ainsi que l'option pour le paiement du dividende ordinaire en actions ou en numéraire.

-L'assemblée générale a approuvé à hauteur de 91,52% les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Thierry Breton, président-directeur général.

-L'assemblée générale a également renouvelé les mandats d'administrateur de Vernon Sankey pour une durée de trois ans, et d'Aminata Niane et Lynn Paine pour une durée de deux ans. Elle a par ailleurs approuvé, pour une durée de deux ans, la nomination de Vivek Badrinath en tant qu'administrateur ainsi que la nomination, pour une durée d'un an, du général Jean-Louis Georgelin en qualité de censeur.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 4 92; djbourse.paris@agefi.fr ed: ECH