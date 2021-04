Taiwan minimise l'hypothèse d'une production de puces de pointe dans l'UE

TAIPEI, 28 avril (Reuters) - La ministre taiwanaise de l'Economie, Wang Mei-hua, a minimisé mercredi l'hypothèse que des entreprises de l'île fabriquent des semi-conducteurs de pointe dans l'Union européenne, notant que le géant taiwanais du secteur, TSMC, avait indiqué qu'il allait focaliser sa production au niveau local.

Ces commentaires interviennent sur fond d'appels du pied de Bruxelles pour convaincre un acteur mondial du secteur d'installer un site de production majeur dans l'UE afin d'aider le bloc communautaire à atteindre l'un de ses objectifs stratégiques en la matière.

Dans le plan européen pour le numérique pour 2030, la Commission européenne veut concentrer à cette échéance dans l'UE au moins 20% de la production mondiale de semi-conducteurs de dernière génération.

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré la semaine dernière à Reuters qu'il devait rencontrer vendredi à Bruxelles le PDG d'Intel et s'entretenir le même jour avec la présidente de TSMC Europe.

"TSMC a répété que les technologies les plus avancées seront à coup sûr (produites) principalement à Taiwan", a déclaré Wang Mei-hua à des journalistes.

"En ce qui concerne la manière dont Taiwan et l'UE peuvent coopérer, les entreprises ont leurs dispositifs et considérations, et cela peut être discuté davantage", a-t-elle ajouté.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de TSMC qui, selon des sources à Bruxelles, est le premier choix de Thierry Breton du fait du statut du groupe taiwanais de numéro un mondial incontesté du secteur.

Wang Mei-hua a indiqué mercredi ne pas avoir eu d'échanges directs avec l'UE depuis "une ou deux semaines".

"Mais dans nos discussions avec l'UE, la coopération industrielle a toujours été un sujet important, pas seulement pour les semi-conducteurs, mais pour une coopération industrielle élargie", a-t-elle dit. (Ben Blanchard; verison française Jean Terzian)