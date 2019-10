Worldline : démission de Thierry Breton de la présidence

Worldline fait part de la démission, à effet immédiat, de Thierry Breton de ses fonctions de président du conseil d'administration à la suite de l'annonce par la Présidence de la République de sa candidature comme Commissaire européen.Le conseil d'administration a donc décidé à l'unanimité et avec effet immédiat, de coopter Pierre Barnabé, le directeur des opérations, big data et cybersecurity d'Atos, comme administrateur pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de Thierry Breton La présidence du conseil d'administration a été confiée à Gilles Grapinet, actuellement directeur général de Worldline, étant précisé qu'il ne perçoit aucun jeton de présence ni au titre de son mandat d'administrateur, ni de président du conseil.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.