AXA IM : Andrea Rossi quitte son poste de Directeur général, Gérald Harlin nommé Executive Chairman

AXA a annoncé que Gérald Harlin, Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe, deviendra Executive Chairman d’AXA IM à compter du 1er décembre. Il mettra en oeuvre la prochaine phase de la stratégie du gestionnaire d'actifs visant à accélérer son développement. Il continuera à rapporter à Thomas Buberl , Directeur général d’AXA, dans ses nouvelles fonctions. Andrea Rossi, qui était à la tête d’AXA IM depuis 2013 a décidé de quitter son poste de Directeur général. A compter du 1er décembre prochain, il deviendra conseiller stratégique de Gérald Harlin.Tous les membres du Comité de direction d'AXA IM seront rattachés à Gérald Harlin à partir du 1er décembre. Par ailleurs, Christof Kutscher, Président du Conseil d'administration d'AXA IM depuis 2014, a quitté ses fonctions et est remplacé à effet immédiat par Gérald Harlin."AXA IM est un atout stratégique pour AXA. Je suis reconnaissant à Gérald d'avoir accepté cette mission pour le Groupe et de reporter son départ à la retraite. Dans la continuité de la transformation menée par Andrea et les équipes d'AXA IM au cours des dernières années, l'expérience et le leadership de Gérald seront déterminants pour mettre à profit l'énergie des collaborateurs et entamer cette nouvelle phase stratégique avant de passer le relais à son successeur", a indiqué Thomas Buberl Gérald Harlin restera Directeur général adjoint du Groupe après le transfert de ses responsabilités de Directeur financier à Etienne Bouas-Laurent à la fin de l'année 2019, comme annoncé précédemment.