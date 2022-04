AXA : le projet de hausse du salaire de Thomas Buberl soulève des critiques

L’augmentation de la rémunération de Thomas Buberl , Directeur général d'AXA suscite des oppositions. L’agence de conseil en vote ISS recommande aux actionnaires de l’assureur de s’y opposer lors de l’Assemblée générale du 28 avril, affirme la presse. A cette occasion, son mandat à la tête du groupe doit être renouvelé jusqu’en 2026.Selon un document obtenu par Les Echos, Thomas Buberl devrait voir sa rémunération fixe progresser de 14% à 1,65 million d'euros et sa part variable de 21% à 1,75 million d'euros. " Compte tenu de la distribution d'actions gratuites et de la possibilité de dépasser les objectifs, la rémunération maximale de Thomas Buberl pourrait atteindre 6,9 millions d'euros, soit 25% de plus " qu'auparavant, note Invest Securities.L'assureur justifie cette hausse de salaire par le "manque de compétitivité de la rémunération actuelle de Monsieur Buberl par rapport à ses principaux pairs". Selon le Financial Times, ISS a déclaré qu'il était impossible de garantir que son package était "approprié". Le cabinet a souligné que même selon les propres critères d'Axa, la nouvelle rémunération pourrait permettre à Buberl de gagner plus que les PDG d'autres assureurs en Europe. Thomas Buberl n'est pas seul dirigeant d'une entreprise française à être sur le grill à propos de sa rémunération. Phitrust s'oppose aussi à celle du patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui atteindrait un total de 66 millions d'euros au titre de 2021.En Bourse, l'action AXA progresse de 1,21% à 26,82 euros alors que les valeurs financières sont bien orientées même si les taux longs se replient cet après-midi. Ils avaient, il est vrai, fortement progressé ces dernières semaines avec un rendement du 10 ans allemand au-dessus de 0,86% ce matin.