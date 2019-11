Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA a annoncé le succès de la cession de 144 000 000 actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings (EQH), dans le cadre d’une offre secondaire de ces actions. Le produit net pour l'assureur s’élève à environ 3,1 milliards de dollars américains, soit environ 2,9 milliards d’euros, correspondant à un prix net de 21,8 dollars américains par action. " La cession réussie du solde de la participation d'AXA dans EQH est une étape majeure de notre processus de transformation ", a déclaré Thomas Buberl , Directeur général d'AXA." Notre sortie du marché américain d'assurance vie, épargne, retraite, et l'intégration du Groupe XL, a permis d'accélérer la réorientation stratégique d'AXA vers ses segments cibles et de réduire significativement son exposition aux marchés financiers. "" Cette transaction vient renforcer la solidité de notre bilan et accroît notre flexibilité financière, avec comme objectif pour le Groupe d'atteindre la borne basse de la fourchette cible de ratio d'endettement, située entre 25% et 28% d'ici 2020 " a ajouté Thomas Buberl De cette opération, le groupe prévoit une contribution positive de 6 points sur le ratio de Solvabilité II.