La valeur du jour à Paris - Axa domine le CAC 40 grâce au programme de rachat d'actions et au relèvement de ses objectifs

Axa (+4,21% à 28,98 euros) dispute la première place de l'indice CAC 40 à Stellantis à la faveur d'un programme de rachat d'actions plus précoce que prévu et d'un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'assureur va ainsi débuter dans les meilleurs délais un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros. Jefferies n'attendait pas un tel programme avant le troisième trimestre. Autre bonne nouvelle pour les actionnaires, le dividende augmente de 10% à 1,70 euro par action. Le consensus s'élevait à 1,67 euros.L'assureur affiche ainsi un taux de distribution de 70%.L'autre surprise de cette publication – la plus importante selon Jefferies – est venue du relèvement des objectifs de l'assureur. " Nous sommes très bien positionnés pour atteindre les objectifs principaux du plan " Driving Progress 2023 ", et nous prévoyons désormais de dépasser notre objectif de croissance annuelle moyenne de 3%-7% du résultat par action " entre 2020 et 2023 a ainsi déclaré le Directeur général, Thomas Buberl . La croissance étant auparavant attendue dans le haut de cette fourchette.En 2022, la croissance du bénéfice par action a nettement dépassé le haut de cette fourchette d'objectifs, progressant de 12% à 3,08 euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 7% à 7,26 milliard d'euros, soutenu par l'activité vie, épargne, retraite, dont le résultat opérationnel a progressé de 11% à 2,632 millions d'euros. En assurance Dommages, le ratio combiné tous exercices a augmenté de 0,1 point à 94,6%. En gestion d'actifs, Axa a collecté 18 milliards d'euros, dont 1 milliard pour Architas.Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part augmenté de 2% à 102 milliards d'euros." La croissance du chiffre d'affaires a été forte dans nos lignes de métier techniques et génératrices de trésorerie, particulièrement en assurance dommage, en santé et en prévoyance, tandis que nous continuons de réduire notre exposition aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d'épargne traditionnels, " a commenté le Directeur général, Thomas Buberl Axa affiche un niveau de trésorerie disponible à la holding de 4,5 milliards d'euros.S'agissant de sa solidité, le ratio de solvabilité II est ressorti à 215%, en baisse de 1 point par rapport à fin 2021. S'il est inférieur aux attentes, il intègre un impact négatif de 10 point lié au provisionnement du programme de rachat d'actions. Il se compare avec un objectif 2023 de 190%.