Iliad dépose une OPA à 2,2 mds d'euros sur l'opérateur télécoms polonais Play

(Actualisation: commentaires de Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, et précisions concernant le calendrier de l'OPA)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad, la maison mère de l'opérateur télécoms Free, a annoncé lundi le dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) amicale d'un montant de 2,2 milliards d'euros visant l'opérateur télécoms polonais Play.

Iliad propose de racheter 100% des actions Play en circulation pour un montant unitaire de 39 zlotys, représentant une prime de 38,8% par rapport au cours de clôture de l'action Play vendredi à la Bourse de Varsovie et un montant total de 2,2 milliards d'euros. Ce prix fait ressortir une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros pour l'opérateur polonais, correspondant à 6,8 fois son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal), avant prise en compte des synergies à réaliser.

"Ce multiple de valorisation est équitable pour Iliad et les actionnaires de Play", a estimé Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Cette OPA est une opération amicale", a ajouté Thomas Reynaud. "Iliad a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l'acquisition d'un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire", a expliqué le groupe français dans un communiqué.

Iliad estime que l'opération sera relutive au niveau de son bénéfice net par action et de son flux de trésorerie libre par action dès la première année.

Pas d'augmentation de capital prévue

Le groupe français compte financer la transaction par de la trésorerie disponible et par émission de dette. "Nous ne lancerons pas d'augmentation de capital pour réaliser cette opération", a garanti Thomas Reynaud. Iliad a indiqué qu'avec cette opération, son ratio d'endettement passerait de 2,2 à fin juin 2020 à 3,2. "Par ailleurs, Iliad poursuivra le processus de filialisation et de cession des infrastructures passives initiées par le management et les actionnaires existants de Play", a indiqué la société.

"Grâce à cette opération, Iliad devient le sixième opérateur télécoms en Europe par le nombre d'abonnés dans le mobile", a ajouté Thomas Reynaud.

Entré sur le marché polonais de la téléphonie mobile en 2007, Play compte 15 millions d'abonnés et une part de marché de 29%, ce qui fait de lui le premier opérateur mobile du pays, selon Iliad.

La société polonaise compte 2.800 collaborateurs et a réalisé au cours des 12 derniers mois des revenus de 1,6 milliard d'euros, un Ebitdaal de 523 millions d'euros et un flux de trésorerie libre de 269 millions d'euros.

Selon le calendrier indicatif de l'OPA, la période de souscription sera ouverte le 19 octobre et s'étalera jusqu'au 17 novembre. Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir le 25 novembre.

-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire