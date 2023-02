15 février (Reuters) - Airbus SE:

* AIRBUS CHOISIT THOMAS TOEPFER COMME FUTUR DIRECTEUR FINANCIER

* THOMAS TOEPFER, ACTUELLEMENT DIRECTEUR FINANCIER DE COVESTRO AG, REJOINDRA AIRBUS LE 1ER SEPTEMBRE 2023

* LE DIRECTEUR FINANCIER ACTUEL DOMINIK ASAM QUITTERA AIRBUS LE 3 MARS

* XAVIER TARDY, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF CHARGÉ DES FINANCES D'AIRBUS DEFENCE AND SPACE, ASSURERA LA CONTINUITÉ PENDANT LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE EN PLUS DE SON RÔLE ACTUEL Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)