La société chinoise Li Auto voit ses livraisons augmenter au quatrième trimestre ; la perte du troisième trimestre se creuse.

Le fabricant de véhicules électriques a vu sa perte nette s'élargir à 1,65 milliard de yuans (237,55 millions de dollars), contre une perte nette de 21,5 millions de yuans il y a un an, pour le troisième trimestre clos le 30 septembre.

La plupart des constructeurs automobiles ont été touchés par la hausse des coûts des matériaux et par une pénurie mondiale de puces, mais Li Auto a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation des livraisons et à une intensification de la production à mesure que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuent.

Les rivaux Xpeng Inc et Nio Inc ont également enregistré des pertes plus importantes en raison de l'inflation galopante.

Li Auto a déclaré vendredi qu'il s'attendait à livrer entre 45 000 et 48 000 véhicules au quatrième trimestre, soit une augmentation de 36,3 % par rapport à l'année dernière, et que les revenus pourraient augmenter de 65,8 % pour atteindre entre 16,51 milliards de yuans (2,38 milliards de dollars) et 17,61 milliards de yuans.

"Pour l'avenir, nous sommes optimistes et pensons qu'avec une montée en puissance rapide de la production, une exécution rigoureuse et une gestion responsable des coûts, nous réaliserons de plus grandes économies d'échelle et réduirons davantage les coûts, ce qui nous remettra sur la voie de l'atteinte de notre point d'inflexion en matière de rentabilité", a déclaré Tie Li, directeur financier du constructeur automobile.

Les ventes de véhicules de la société ont bondi de 22,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,05 milliards de yuans au cours du trimestre rapporté, tandis que les marges ont baissé de 21,1 % à 12 %.

Elle a expédié 26 524 voitures au cours du trimestre de septembre, les livraisons d'octobre et de novembre dépassant déjà les 25 000 unités.

(1 $ = 6,9472 yuan renminbi chinois)