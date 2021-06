Apple : Wedbush Securities reste à 'surperformance'

Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 185 dollars sur Apple en perspective de l'ouverture, lundi prochain, de la conférence annuelle du géant technologique californien.La WWDC débutera lundi par la traditionnelle 'keynote' de Tim Cook , son directeur général, qui devrait dévoiler toute une série d'améliorations au niveau des systèmes d'exploitation et des logiciels maison, prédit le broker.Mais sa prise de parole pourrait également être marquée par la présentation d'un nouveau MacBook Pro équipé d'écrans 14 et 16 pouces et de processeurs M1, anticipe-t-il.Wedbush s'attend aussi à ce que le patron d'Apple fournisse quelques indications aux développeurs quant aux initiatives prévues par le groupe dans le domaine de la réalité augmentée (AR).Au final, le courtier s'attend surtout à ce que le discours de Tim Cook soit centré sur les questions liées à la sécurité informatique et à la confidentialité des données.D'un point de vue boursier, Wedbush estime que le récent repli de la valeur représente une intéressante opportunité d'achat.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.