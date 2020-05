Apple "sur la bonne voie" en Chine mais s'abstient de toute prévision

Apple a dévoilé jeudi pour le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux anticipations de Wall Street, son PDG, Tim Cook, soulignant que les ventes en Chine "allaient dans la bonne direction" alors que le premier pays touché par l'épidémie de coronavirus en émerge progressivement.

Mais le patron d'Apple a ajouté qu'il était impossible d'avancer une prévision pour le trimestre en cours en raison de l'incertitude autour de la pandémie. Tout dépendra du calendrier de réouverture des magasins.

"Plutôt que de prétendre que nous sommes en mesure de le prévoir, nous allons être tout à fait francs et dire que nous manquons de visibilité", a-t-il dit.

Les mesures de confinement, avec la fermeture des magasins impliquant que seuls les achats en ligne étaient encore possible, ont eu un effet direct sur les ventes d'iPhone au mois de mars.

En revanche, les services du type vidéo en streaming ont tiré évidemment profit du confinement de plusieurs milliards de Terriens.

Au premier trimestre, les ventes d'Apple en Chine ont atteint 9,46 milliards de dollars, en recul d'un peu moins de un milliard par rapport au premier trimestre 2019.

La Chine est à la fois un marché majeur pour Apple, qui y écoule un sixième environ de ses ventes globales, mais aussi un fournisseur d'une importance stratégique puisque s'y trouvent la plupart des usines sous contrat avec la marque à la pomme.

"Une fois le confinement entré en vigueur fin janvier, nous avons observé une chute très raide de la demande en février", a dit Tim Cook à Reuters.

Mais depuis, les boutiques chinoises d'Apple ont lentement rouvert, et toutes étaient à nouveau opérationnelles à la mi-mars. "Comparé à février, nous avons vu une belle amélioration en mars puis une amélioration supplémentaire en avril. La Chine va dans la bonne direction."

Sur le trimestre, son deuxième trimestre de l'année fiscale 2019-2020, Apple affiche un chiffre d'affaire de 58,3 milliards de dollars (environ 52 milliards d'euros) et un bénéfice par action de 2,55 dollar. Il y a un an, sur la même période, il en était à 58 milliards et 2,46.

Les résultats sont également supérieurs aux attentes des analystes qui tablaient sur 54,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,27 dollars par action, selon les données IBES émanant de Refinitiv.

D'après Tim Cook, la firme était partie très fort en début d'année. "Nous étions sur une croissance très rapide et en bonne voie pour finir dans le haut de la fourchette de nos prévisions" qui oscillaient entre 63 et 67 milliards de dollars. L'émergence du coronavirus et sa propagation en Europe puis aux Etats-Unis ont bouleversé la donne.

(Stephen Nellis; version française Henri-Pierre André)