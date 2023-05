Les résultats d'Apple font bondir les actions à leur plus haut niveau depuis neuf mois

La remontée des actions d'Apple a stimulé l'optimisme à travers Wall street, aidant à faire grimper le S&P 500 et le Nasdaq de plus de 1,5 % après que les résultats du PDG Tim Cook, tard jeudi, ont souligné la résilience des bénéfices des entreprises dans une saison de rapports trimestriels qui, jusqu'à présent, a été moins mauvaise que prévu.

"Apple a apaisé le marché grâce à la constance de son exécution. Tim Cook tient la barre d'une main ferme", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

"Les investisseurs en temps utile veulent de la certitude, et Apple, ainsi que Microsoft, sont aussi proches que possible de la certitude", a ajouté Jake Dollarhide.

L'entreprise la plus cotée au monde a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour le trimestre qui s'est achevé le 1er avril, mais elle a tout de même dépassé les attentes des analystes. Les résultats d'Apple ayant été favorisés par des marchés émergents tels que l'Inde, les dirigeants ont déclaré que les marges bénéficiaires brutes pour le trimestre en cours seraient supérieures aux prévisions.

La valeur boursière d'Apple a augmenté de plus de 100 milliards de dollars pour atteindre environ 2 700 milliards de dollars, ce qui lui permet de devancer Microsoft, la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, avec 2 300 milliards de dollars.

Les actions de la société californienne de Cupertino, qui s'échangeaient à 173,48 dollars, étaient sur le point d'enregistrer leur plus forte hausse en une journée depuis le 30 novembre. Elles n'étaient pas loin d'atteindre un sommet de plus de 176 dollars en août dernier.

L'action Apple a regagné près de 40 % par rapport à son plus bas niveau de clôture de janvier, et elle n'est plus qu'à 4,7 % de son plus haut niveau de clôture de janvier 2022. À titre de comparaison, l'indice S&P 500 reste en retrait de 15 % par rapport à son record de clôture, également atteint en janvier 2022.

Au moins 13 analystes ont relevé leurs objectifs de prix pour les actions d'Apple à la suite du rapport, l'objectif médian passant de 170 $ avant le rapport à 180 $, selon les données de Refinitiv.