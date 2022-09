Le procès de Barrack, allié de Trump, accusé d'agent étranger, passe aux déclarations d'ouverture.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn affirment que Barrack, l'ancien président de la firme de 75 ans maintenant connue sous le nom de DigitalBridge Group Inc, a travaillé pour les Émirats arabes unis afin d'influencer la campagne et l'administration de Trump entre 2016 et 2018 et de promouvoir les intérêts du pays du Moyen-Orient.

Barrack, qui a présidé le comité d'investiture de Trump, a plaidé non coupable, tout comme son ancien assistant et coaccusé Matthew Grimes.

Ils ont l'intention de faire valoir que leurs interactions avec les responsables des EAU faisaient partie de leur travail pour DigitalBridge, alors connu sous le nom de Colony Capital.

Un autre co-accusé, l'homme d'affaires émirati Rashid Al Malik, est en fuite.

La sélection du jury pour le procès, qui devrait durer environ un mois, a commencé lundi. Mardi après-midi, les parties s'étaient mises d'accord sur 39 jurés qualifiés pour le panel final de 12 jurés et quatre suppléants.

Le juge de district américain Brian Kogan avait écarté certains jurés potentiels qui, selon lui, ne pouvaient pas mettre de côté leurs sentiments forts à l'égard de Trump pour apprécier les preuves dans l'affaire. Trump peut être appelé comme témoin au procès, a dit Kogan à plusieurs jurés.

Avant les déclarations d'ouverture mercredi, les procureurs élimineront six jurés de leur choix, tandis que les défendeurs en élimineront ensemble 13.

Le procès devrait se concentrer sur les allégations selon lesquelles des responsables des Émirats arabes unis ont donné à Barrack des indications sur ce qu'il devait dire lors d'interviews télévisées, sur ce que le candidat de l'époque, Trump, devait dire dans un discours de 2016 sur la politique énergétique, et sur la personne qui devait être nommée ambassadeur à Abu Dhabi.

Les procureurs ont déclaré que Barrack, Grimes et Al Malik n'ont jamais dit au procureur général des États-Unis qu'ils agissaient en tant qu'agents des EAU, comme l'exige la loi fédérale.

Les avocats de Barrack ont déclaré que le département d'État américain, et Trump lui-même, étaient au courant de ses contacts avec des responsables du Moyen-Orient, ce qui montre que Barrack n'avait pas l'intention d'être un agent étranger.