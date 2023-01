L'unité indienne de Suzuki Motor dévoile un concept de SUV électrique et envisage un lancement en 2025.

"Je suis ravi de dévoiler l'eVX, un SUV conceptuel de notre premier VE (véhicule électrique) stratégique mondial. Nous prévoyons de le mettre sur le marché d'ici 2025", a déclaré Toshihiro Suzuki, président de Suzuki Motor, lors d'un événement organisé dans le cadre d'un salon de l'automobile aux abords de la capitale, New Delhi.

Le véhicule de taille moyenne, connu sous le nom de "eVX", sera alimenté par une batterie de 60 kWh proposant jusqu'à 550 kilomètres d'autonomie, selon Maruti Suzuki India.

Suzuki Motor a déclaré qu'elle dépenserait plus de 104 milliards de roupies (1,3 milliard de dollars) pour sa campagne d'électrification en Inde, y compris une usine de batteries pour les VE à partir de 2026, ce qui en fait l'un de ses plus gros investissements dans les batteries et les véhicules électriques au niveau mondial.

Maruti doit faire face à une concurrence croissante de la part de ses rivaux, car les acheteurs se tournent vers des voitures plus grandes comme les SUV et les régulateurs exigent des voitures plus sûres et plus écologiques, ce qui augmente les coûts. Cela a poussé sa part de marché à moins de 43%, contre plus de 50% en 2019.

L'électrification est également considérée comme un défi pour le constructeur automobile qui souhaite que New Delhi incite toutes les technologies plus propres, y compris l'hybride et l'éthanol, et pas seulement les VE.

"Nous pensons que le déploiement de multiples technologies ... aidera à atteindre l'objectif national de réduction des émissions et de la consommation de pétrole", a déclaré Hisashi Takeuchi, directeur général de Maruti Suzuki India.

L'Inde pousse les constructeurs automobiles à construire davantage de voitures électriques en proposant aux entreprises des milliards de dollars d'incitations, avec pour objectif ambitieux une part de marché de 30 % pour les voitures électriques d'ici 2030. Actuellement, les voitures électriques représentent moins de 1% des ventes totales de voitures en Inde.

(1 $ = 81,6020 roupies indiennes)