Le procès américain du fondateur de Nikola, Trevor Milton, va commencer par la sélection des jurés.

Les procureurs ont déclaré que Milton a cherché à tromper les investisseurs sur la technologie de l'entreprise à partir de novembre 2019. Il a quitté l'entreprise en septembre 2020 après qu'un rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research ait qualifié l'entreprise de "fraude"."

Milton, 40 ans, a plaidé non coupable à deux chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières et à deux chefs d'accusation de fraude électronique. Ses avocats ont indiqué qu'ils soutiendraient que Milton n'avait pas l'intention de frauder les investisseurs et que d'autres cadres supérieurs de Nikola, y compris son avocat général, ont approuvé les déclarations de Milton.

Milton a été inculpé l'année dernière. Les procureurs ont déclaré qu'il avait fait de fausses déclarations sur les progrès de Nikola dans le développement de sa technologie, alors que la société rejoignait le nombre croissant de sociétés de technologie et de véhicules électriques qui s'introduisaient en bourse par le biais de véhicules d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.

Les procureurs ont déclaré que les déclarations inappropriées de Milton incluaient le fait que Nikola avait construit un pick-up "Badger" à l'électricité et à l'hydrogène à partir de la "base", qu'elle avait développé des batteries en interne alors qu'il savait qu'elle les achetait ailleurs, et qu'elle avait réussi à créer un semi-remorque "Nikola One" dont il savait qu'il ne fonctionnait pas.

Les déclarations de Milton sur les médias sociaux et dans des podcasts visaient les investisseurs particuliers qui se sont rués sur le marché boursier pendant les fermetures liées à la pandémie de COVID-19, ont-ils dit. Milton est également accusé d'avoir escroqué le vendeur d'un ranch de l'Utah, qui a déclaré dans un procès civil avoir accepté des options d'achat d'actions Nikola dans le cadre du prix d'achat sur la base des affirmations de l'ancien PDG concernant la société.

Nikola a dépensé plus de 20 millions de dollars pour la défense juridique de Milton jusqu'à présent, selon ses dépôts publics.

La société est devenue publique en juin 2020 par le biais d'une fusion inversée avec VectoIQ Acquisition Corp. La valeur marchande de Nikola a dépassé les 33 milliards de dollars ce mois-là, mais est depuis tombée en dessous de 3 milliards de dollars.

En décembre, Nikola a accepté de payer 125 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission américaine selon lesquelles la société a fraudé les investisseurs en les trompant sur ses produits, ses avancées techniques et ses perspectives commerciales.