Fondateur de la Kotak Mahindra Bank Ltd, Uday Suresh Kotak est un homme d'affaires qui a été à la tête de 6 sociétés différentes et qui occupe actuellement le poste de président de Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd, de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur de la Kotak Mahindra Bank Ltd, de président de Kotak Mahindra Prime Ltd, de président de Kotak Mahindra Investments Ltd et de président de Kotak Forex Brokerage Ltd. (qui sont toutes des filiales de la Kotak Mahindra Bank Ltd.). M. Kotak est également membre du conseil d'administration de l'Indian School of Business, de l'Indian Council for Research on Intl Economic Relations, de l'Anglo-Scottish Education Society et du National Institute of Securities Markets. Il est également président de la Confederation of Indian Industry et membre du conseil d'administration du Mahindra United World College of India. Uday Suresh Kotak a obtenu un MBA et un diplôme de premier cycle du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies.

