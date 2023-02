Les États-Unis déclarent que l'associé de l'oligarque russe Vekselberg a été inculpé pour avoir contourné les sanctions.

Vladimir Voronchenko, 70 ans, de Moscou, a été accusé d'avoir participé à un stratagème visant à effectuer des paiements totalisant plus de 4 millions de dollars pour entretenir quatre propriétés américaines appartenant à Vekselberg, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Voronchenko, qui a résidé à différents moments à New York, en Floride et en Russie, s'est présenté comme un homme d'affaires prospère, un collectionneur d'art, un marchand d'art et un ami proche et associé de Vekselberg, selon les allégations de l'acte d'accusation.

Washington a imposé des sanctions à Vekselberg en 2018 en raison de l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection américaine de 2016, et en 2022 en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Kremlin nie toute ingérence dans l'élection et qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale."

Le mois dernier, le gouvernement américain a déclaré avoir inculpé deux hommes d'affaires, un Russe et un Britannique, pour avoir facilité un système d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent en relation avec un yacht de 90 millions de dollars de Vekselberg.

Voronchenko a également été accusé d'outrage au tribunal en raison de sa fuite des États-Unis suite à la réception d'une assignation du grand jury exigeant sa comparution personnelle et son témoignage, a ajouté le ministère de la Justice.

En mai 2022, des agents fédéraux ont remis à Voronchenko une assignation à comparaître devant un grand jury, qui exigeait sa comparution personnelle et son témoignage. Environ neuf jours plus tard, Voronchenko a pris un vol de Miami, en Floride, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, puis s'est rendu à Moscou, ont déclaré les procureurs.

Le ministère de la Justice a ajouté que Voronchenko ne s'est pas présenté devant le grand jury et n'est pas rentré aux Etats-Unis.

Voronchenko n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.