BOLLORE : HSBC passe à l'Achat

HSBC est passé de Neutre à Achat sur Bolloré et a relevé son objectif de cours de 4,20 à 4,50 euros. "Il y a 38 ans en 1981, Vincent Bolloré a racheté l'entreprise familiale, qui était accablée par la dette. Nous sommes convaincus qu'il souhaite laisser les finances de l'entreprise aussi propres que possible pour ses enfants d'ici 2022", note le bureau d'analyses. Il prévoit ainsi d'autres cessions d'actifs non stratégiques.