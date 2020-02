Bolloré: le chiffre d'affaires en hausse de 6% au T4 grâce à Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Bolloré a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 6% au titre du quatrième trimestre 2019, soutenu par les bonnes performances de ses activités dans la communication à travers Vivendi.

Le conglomérat a réalisé un chiffre d'affaires de 6,895 milliards d'euros sur la période d'octobre à décembre, quasiment stable en "organique", soit à périmètre et taux de change constants, par rapport au même trimestre un an plus tôt.

La branche communication, qui comprend notamment Vivendi et l'activité télécoms, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2% en organique, à 4,57 milliards d'euros, porté par la croissance d'Universal Music dont les revenus ont bondi de 6%. A la fin décembre, Vivendi a annoncé avoir signé l'accord prévoyant la vente de 10% de sa maison de disques Universal Music Group (UMG) à un groupement mené par le mastodonte chinois de la technologie Tencent, pour un montant de 3 milliards d'euros.

Au dernier trimestre 2019, les revenus du transport et de la logistique ont de leur côté fléchi de 3% en organique, à 1,50 milliard d'euros, pénalisés par le recul des commissions en raison d'une"baisse générale des volumes aériens et maritimes", a précisé le groupe de Vincent Bolloré.

La logistique pétrolière a accusé un repli de 9% de son chiffre d'affaires, à 727 millions d'euros, sur les trois derniers mois de l'année, sous l'effet de volumes en baisse en raison de "conditions climatiques défavorables".

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, Bolloré a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 8%, incluant 3% de croissance organique, à 24,84 milliards d'euros.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires annuel de 24,75 milliards d'euros.

