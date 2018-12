Bolloré : un recours après la mise en examen de la holding

La holding Bolloré annonce ce soir avoir été mise en examen, 'de manière purement mécanique', après la mise en examen le 25 avril de deux de ses dirigeants.Il s'agissait de Vincent Bolloré et de Gilles Alix, pour des soupçons de corruption en Guinée et au Togo.'La holding Bolloré SA a été mise en examen ce jour pour les mêmes motifs et sans aucun élément nouveau. La holding Bolloré SA, qui n'est en rien concernée par les faits objets de l'investigation, a décidé d'exercer un recours afin d'être mise hors de cause', est-il indiqué dans un communiqué ce soir.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.