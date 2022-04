Bolloré va céder ses activités de logistique en Afrique à MSC pour 5,7 milliards d'euros

Bolloré (+2,7% à 4,88 euros) se positionne sur le podium du SBF 120 après avoir annoncé hier soir la signature d'un contrat avec le Groupe MSC pour la cession de ses activités logistiques en Afrique. Bolloré Africa Logistics va donc passer sous le giron du groupe italo-suisse d'ici la fin du premier trimestre 2023, sous condition d'obtention des autorisations nécessaires. Comme révélé en décembre dernier, l'opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d'euros, et vise à simplifier la structure de Bolloré."Le Groupe Bolloré conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+ et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition", précise la société de Vincent Bolloré En 2021, Bolloré Africa Logistics a connu une croissance de 9%, porté par la croissance des terminaux portuaires et la reprise des activités de logistique au second semestre.L'annonce de cet accord intervient alors que le groupe diversifié connaît de nombreuses transformations, notamment au niveau de la sa direction. En effet, le célèbre homme d'affaires a récemment annoncé sa retraite au cours des célébrations du bicentenaire de son empire, laissant les rênes à deux de ses enfants: Yannick, 42 ans, qui a repris la présidence du conseil de surveillance de Vivendi, et Cyrille, le cadet, devenu PDG du groupe Bolloré."Si cette cession va à son terme, Bolloré aura tourné une page importante de son histoire et il restera à savoir quelle sera la prochaine étape envisagée par VIncent Bolloré", écrivait en décembre dernier Invest Securities. Début mars, ces interrogations avait peut-être trouvé un début de réponse avec un supposé intérêt de Bolloré pour le Groupe Dassault Holding, la holding de la famille Dassault.Selon l'hebdomadaire Marianne, Vincent Bolloré aurait en effet approché Laurent Dassault et chercherait à profiter des dissensions entre les héritiers de Serge Dassault, avec le soutien de l'Elysée. Il utiliserait ainsi le produit de la cession de ses activités de logistique en Afrique pour financer une prise de participation minoritaire.Mais "difficile de démêler le faux du vrai dans cette histoire", affirmait Invest Securities le 9 mars dernier, l'analyste rappelant que Vincent Bolloré "est toujours là où on ne l'attend pas"."L'opération qui reviendrait à recréer un nouveau Matra (au moment où Vivendi va lancer une OPA sur Lagardère) ne peut être totalement exclue, ajoute le broker. Il se pourrait également que cet intérêt pour l'ensemble du groupe soit un moyen de pression pour récupérer uniquement Le Figaro, média que V. Bolloré convoite de longue date".