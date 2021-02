Lagardère accuse une lourde perte en 2020, pas de décision sur la commandite

(Actualisation: déclarations d'Arnaud Lagardère sur les cessions d'actifs et le changement du statut juridique du groupe.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution Lagardère a publié jeudi des résultats en forte baisse en 2020, pénalisés par la chute des revenus de sa branche Travel Retail.

La perte nette s'est creusée à 660 millions d'euros sur l'année écoulée, après une perte de 15 millions d'euros en 2019.

Le "résop groupe", l'indicateur de rentabilité privilégié par Lagardère, est en perte de 155 millions d'euros contre un bénéfice de 378 millions d'euros en 2019. Le résop groupe s'est cependant nettement amélioré au second semestre grâce aux efforts d'économies et à la rentabilité des activités Publishing. Il est ressorti à +63 millions d'euros après une perte de 218 millions d'euros au premier semestre.

Le chiffre d'affaires a reculé de 38% en données comparables, à 4,44 milliards d'euros.

Par divisions, le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing a bien résisté, à 2,37 milliards d'euros, soit un repli def 0,8% en données comparables. Touchée de plein fouet par les restrictions de voyages en lien avec la crise sanitaire, Travel Retail a vu ses revenus chuter de 59,7% en données comparables, à 1,72 milliards d'euros.

Lagardère a indiqué qu'il poursuivrait en 2021 ses efforts de maîtrise des coûts dans l'ensemble du groupe face à un environnement encore incertain, malgré l'atténuation progressive de la pandémie de Covid-19.

Le gérant commandité du groupe, Arnaud Lagardère, a déclaré lors d'une conférence avec des analystes qu'il n'avait pris "aucune décision à ce stade" concernant la vente de certains actifs non stratégiques, ni sur un éventuel changement de statut juridique de la société.

L'abandon de la commandite, un statut qui lui a jusqu'ici permis de garder le contrôle du groupe en dépit d'une détention relativement faible du capital, est "une possibilité", sous réserve de l'établissement d'une relation apaisée entre les actionnaires et de leur soutien à la stratégie du groupe, a indiqué le gérant.

Selon des informations rapportées par Le Monde début février, Arnaud Lagardère envisage de se séparer d'Europe 1, du Journal du Dimanche (JDD) et de Paris Match, afin d'achever le recentrage du groupe sur l'édition et les commerces dans les gares et les aéroports (travel retail). Le dirigeant souhaiterait "faire vite", selon le journal. Arnaud Lagardère discuterait du sujet activement avec Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, et Vincent Bolloré, le président de Vivendi, ses deux principaux actionnaires, à quelques semaines de l'assemblée générale du groupe, qui pourrait se tenir début mai.

Afin d'éviter que cet arrangement entre actionnaires puisse être contesté par des actionnaires minoritaires, Vincent Bolloré, le principal actionnaire de Vivendi, souhaiterait mettre fin au statut juridique de la commandite qui protège Lagardère.

