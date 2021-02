PRESSE: Vincent Bolloré sera jugé pour corruption par le tribunal correctionnel

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vincent Bolloré, l'ancien dirigeant du conglomérat diversifié Bolloré, sera jugé pour corruption, après que le tribunal judiciaire a refusé d'homologuer la reconnaissance préalable de culpabilité de l'homme d'affaires et exigé la tenue d'un procès, a rapporté Le Monde vendredi.

Mis en examen en 2018, Vincent Bolloré avait reconnu sa culpabilité pour des faits de corruption active d'agent public étranger et complicité d'abus de confiance en Afrique. L'homme d'affaires avait accepté de payer une amende de 375.000 euros, sans toutefois que cette condamnation ne soit inscrite à son casier judiciaire, précise le quotidien.

Mais les peines demandées par le Parquet national financier et acceptées par Vincent Bolloré ont été refusées par le tribunal judiciaire, qui a considéré que les faits reprochés avaient "gravement porté atteinte à l'ordre public économique" et "porté atteinte à la souveraineté du Togo", a expliqué Le Monde.

Le tribunal judiciaire a ainsi demandé la tenue d'un procès et la voie est désormais ouverte à une audience devant le tribunal correctionnel.

Vincent Bolloré est toujours le premier actionnaire du groupe Bolloré, pour lequel il n'exerce toutefois plus aucune fonction opérationnelle et dont il n'est plus administrateur depuis mai 2019.

