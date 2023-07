Son nom de famille est imprimé sur chacune des feuilles de papier à cigarette OCB. Vieille de plus d'un siècle, la marque OCB signifie d'ailleurs " Odet-Cascadec-Bolloré ". Selon la légende familiale, c'est René Bolloré qui loua, le premier, le moulin de Cascadec alimenté par l'Isole et une autre rivière, l'Odet. C'était en 1822, et dans un premier temps afin de produire du papier à lettre, puis du papier à cigarette.



Plus d'un siècle plus tard, Vincent Bolloré nait en proche banlieue parisienne et commence sa carrière à la banque Rothschild. Son attachement à ses racines bretonnes autant qu'à sa famille se traduit d'ailleurs dans l'organisation de son groupe : le capital de son holding de tête, Groupe Bolloré, est détenu à 65% par la Financière de l'Odet. Parmi la cascades de filiales qui compte le groupe, on trouve la Financière du Loch, la Financière de Sainte-Marine, la Financière du Perguet, la Compagnie de Guénolé... Ce que son ami de longue date Antoine Bernheim, un ancien de la banque Lazard qui préside l'assureur italien Generali, appelle " le système des poulies bretonnes ". En effet, recourir à des cascades de sociétés permet de contrôler beaucoup de sociétés avec une mise de départ relativement faible. Une sorte d'effet de levier - sans endettement.



La structure du groupe Bolloré est bien moins compliquée que par le passé, mais sa restructuration prend du temps. Afin de réduire la " décote de holding ", Vincent Bolloré a entrepris de simplifier la structure de son conglomérat fort de 30.000 salariés. La majeure partie d'entre eux est employé par une imposante division Logistique qui cohabite avec des activités diverses et variées : films plastiques, papiers spéciaux, distribution d'énergie, batterie à haute performance, terminaux pour aéroports... Depuis le début de la décennie, les médias font aussi partie des métiers du groupe Bolloré. Son président cultive de nombreuses amitiés politiques.



Ce qui n'empêche pas Vincent Bolloré d'être un " raider boursier " à ses heures, comme dernièrement avec Ingenico ou Vallourec. Et il vient une nouvelle fois de le prouver.



Selon le classement Challenge 2011, sa fortune est estimée à 3,8 milliards d'euros. C'est la dixième fortune française.

Principales sociétés Omnium Bollore SAS Chief Executive Officer Nord-Sumatra Investissements SA Chief Executive Officer