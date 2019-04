VIVENDI : Cyrille Bolloré nommé au Conseil de surveillance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale des actionnaires 2019 de Vivendi, qui s’est tenue hier à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 67,04 % de membres présents ou représentés, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote. Les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende ordinaire de 0,50 euro par action au titre de l’exercice 2018, en hausse de 11,1 % par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2017. Le dividende sera mis en paiement à partir du 18 avril 2019, avec une date de détachement fixée au 16 avril 2019.L'assemblée générale a nommé Cyrille Bolloré en qualité de membre du Conseil de surveillance pour quatre ans. Elle a également renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de Dominique Delport pour quatre ans. Le Conseil de surveillance est aujourd'hui composé de onze membres : six femmes et cinq hommes, dont un représentant des salariés et une représentante des actionnaires salariés du groupe ; cinq membres sont indépendants.L'assemblée générale s'est également prononcée favorablement sur la mise en œuvre du projet de transformation de Vivendi en Société Européenne. Basé en France et présent dans 21 pays européens, Vivendi génère 54 % de son chiffre d'affaires consolidé en Europe et y emploie actuellement 53 % de ses effectifs. " Le passage à ce nouveau statut permettra de mettre en adéquation la forme sociale de Vivendi et son ancrage européen tant économique que culturel ", explique Vivendi.Concernant les rémunérations du Directoire, bien que toutes les résolutions aient été adoptées, le Conseil de surveillance les regardera à nouveau.A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil de surveillance a nommé Vincent Bolloré censeur et conseiller du Président du Directoire.