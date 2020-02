IBM : Arvind Krishna remplace Virginia Rometty au poste de directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration d'IBM a élu Arvind Krishna au poste de directeur général de la société et membre du conseil d'administration, à compter du 6 avril 2020. Il est actuellement vice-président senior d'IBM pour le Cloud et les logiciels cognitifs, et a été l'un des principaux architectes de l'acquisition de Red Hat. Virginia Rometty , présidente du conseil d'administration, présidente et directrice générale d'IBM, conservera son poste de présidente exécutive du conseil d'administration jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle elle prendra sa retraite après avoir passé près de 40 ans au sein de la société.James Whitehurst, vice-président senior d'IBM et PDG de Red Hat, a également été élu par le conseil d'administration comme président d'IBM, à compter du 6 avril 2020.