Vivek Ramaswamy est un entrepreneur et un homme d'affaires qui a fondé Roivant Sciences GmbH, Roivant Sciences, Inc., Campus Venture Network, Inc. et Roivant Sciences Ltd. et qui a été à la tête de 10 entreprises différentes. Actuellement, M. Ramaswamy est président exécutif de Roivant Sciences Ltd, président exécutif de Roivant Sciences GmbH et président exécutif de Roivant Sciences, Inc. (les deux sont des filiales de Roivant Sciences Ltd.) et président de Montes Archimedes Acquisition Corp. M. Ramaswamy est également membre du conseil d'administration de Sumitovant Biopharma, Inc. Au cours de sa carrière, M. Ramaswamy a été président d'Arbutus Biopharma Corp. et président d'Arbutus Biopharma, Inc. (une filiale d'Arbutus Biopharma Corp.), directeur chez Sio Gene Therapies, Inc. et directeur général chez Axovant Sciences, Inc. (une filiale de Sio Gene Therapies, Inc.), président de Campus Venture Network, Inc. et analyste des investissements chez QVT Financial LP et directeur chez Myovant Sciences Ltd. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures de la Yale Law School et un diplôme de premier cycle du Harvard College.

Principales sociétés Strive Asset Management LLC Founder