Econocom : cession de participation par Walter Butler

Econocom Group annonce un accord en vertu duquel Econocom International s'engage à acquérir la participation de 5,4% (soit 13.278.091 actions) détenue par deux sociétés de Walter Butler dans le capital d'Econocom Group, au prix de trois euros par action.La cession est soumise à la seule condition suspensive usuelle d'obtention d'un financement bancaire par Econocom International à concurrence du montant du prix d'acquisition. Les parties anticipent la réalisation définitive de l'opération sous cinq semaines environ.Econocom International est une société contrôlée par Jean-Louis Bouchard, président et fondateur du groupe Econocom. Lorsque cette opération sera finalisée, Jean-Louis Bouchard renforcera sa position d'actionnaire de référence d'Econocom Group, avec plus de 41,8%.