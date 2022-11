Berkshire Hathaway déclare que Warren Buffett fait don de ses actions à des uvres de charité familiales

Selon un dépôt réglementaire, Buffett a fait don mercredi de 2,4 millions d'autres actions de classe B du conglomérat, d'une valeur d'environ 759 millions de dollars sur la base de leur prix de clôture.

Buffett a fait don de 1,5 million d'actions à la Fondation Susan Thompson Buffett. Nommée en l'honneur de sa première épouse décédée, la fondation finance des bourses d'études universitaires pour les étudiants du Nebraska, selon son site Web.

900 000 autres actions ont été réparties de manière égale entre les organismes de bienfaisance dirigés par ses enfants Howard, Susan et Peter : la Fondation Howard G. Buffett, la Fondation Sherwood et la Fondation Novo.

Depuis 2006, Buffett a fait don de plus de la moitié de ses actions Berkshire, d'une valeur de plus de 46 milliards de dollars au moment des dons.

Plus des trois quarts sont allés à la Fondation Gates, qui reste l'une des plus grandes fondations caritatives privées du monde malgré le divorce l'an dernier de ses cofondateurs éponymes.

Berkshire et la Fondation Gates n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Après les derniers dons, Buffett possède toujours 15,5 % des actions de Berkshire et contrôle 31,4 % de ses droits de vote.

Ces deux pourcentages augmentent lorsque la société basée à Omaha, Nebraska, rachète ses propres actions à d'autres investisseurs.

Buffett vaut toujours 110,2 milliards de dollars, ce qui le place au cinquième rang mondial, selon le magazine Forbes.

Berkshire possède des dizaines d'entreprises telles que le chemin de fer BNSF et l'assurance automobile Geico, et des actions telles que Apple Inc, Bank of America Corp et Occidental Petroleum Corp. Buffett dirige la société depuis 1965.

Selon les sites Web des fondations de la famille Buffett, la Fondation Howard G. Buffett s'efforce de soulager la faim, d'atténuer les conflits et d'améliorer la sécurité publique dans le monde. La Sherwood Foundation soutient les organisations à but non lucratif du Nebraska ; la Novo Foundation vise à soutenir les communautés,