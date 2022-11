Les participations de Berkshire sont passées de 5,04% à 6,59% dans Mitsubishi Corp, de 5,03% à 6,62% dans Mitsui & Co Ltd, de 5,02% à 6,21% dans Itochu Corp, de 5,06% à 6,75% dans Marubeni Corp et de 5,04% à 6,57% dans Sumitomo Corp.

Berkshire a déclaré en 2020 que ses investissements dans les maisons de commerce japonaises sont pour le long terme et que les participations pourraient passer à 9,9 %.