Berkshire, la société de Buffett, déclare un bénéfice d'exploitation presque inchangé

Le conglomérat a également déclaré avoir racheté 3,2 milliards de dollars de ses propres actions au cours du trimestre, en plus d'avoir engagé plus de 18 milliards de dollars dans l'achat de l'assureur Alleghany Corp et des actions d'Occidental Petroleum Corp.

Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 7,04 milliards de dollars, contre 7,02 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice net a atteint 5,46 milliards de dollars, soit 3 702 $ par action de catégorie A, comparativement à 11,71 milliards de dollars, soit 7 638 $ par action de catégorie A, un an plus tôt.

Berkshire a publié ses résultats avant sa première assemblée annuelle des actionnaires en personne depuis 2019 à Omaha, au Nebraska, où la société est basée.