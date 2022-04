Buffett avait besoin de deux semaines pour l'achat de 11,6 milliards de dollars d'Alleghany, il a refusé les frais de Goldman.

Alleghany a déclaré que son PDG Joseph Brandon a rencontré Buffett pour un dîner à New York le 7 mars, où, après une "conversation informelle", Buffett a proposé 850 $ par action en espèces pour la société, moins les honoraires des banquiers de Goldman Sachs.

Cinq jours plus tard, Brandon et Jefferson Kirby, président d'Alleghany, ont rencontré Buffett à Omaha, Nebraska, où Kirby a demandé à Buffett de faire une offre plus élevée, de payer les 27 millions de dollars de frais de Goldman ou d'utiliser les actions Berkshire pour financer une partie de l'achat.

"M. Buffett a réitéré les termes de son offre initiale, indiquant fermement qu'il n'avait pas l'intention de changer sa position sur ces points", indique le dépôt.

Berkshire, qui est basé à Omaha, a finalement accepté de payer 848,02 $ par action, la différence de 1,98 $ par rapport à 850 $ représentant les frais de Goldman.

La fusion a été annoncée le 21 mars. Alleghany a eu 25 jours pour trouver éventuellement une meilleure offre. Goldman a depuis interrogé 31 soumissionnaires potentiels sur leur intérêt, selon le dépôt. La période de "go-shop" se termine le 14 avril.

Brandon a dirigé l'unité General Re de Berkshire de 2001 à 2008.

Buffett, 91 ans, s'oppose depuis longtemps aux coûts des affaires à la Bourse.

Il fait rarement appel à des banques d'investissement chez Berkshire, s'en remettant à Charlie Munger, 98 ans, vice-président du conseil, pour l'aider à prendre des décisions importantes en matière de capital.

Buffett a fait l'éloge de l'ancien banquier de Goldman, Byron Trott, avec qui il a travaillé pour l'achat du distributeur de produits alimentaires McLane Co à Walmart Inc et pour une participation importante dans l'opérateur de relais routiers Pilot Flying J à la famille du milliardaire Jimmy Haslam.

L'achat d'Alleghany devrait être conclu au quatrième trimestre, en attendant l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'Alleghany.

La dernière acquisition majeure de Berkshire était l'achat de 32,1 milliards de dollars du fabricant de pièces aéronautiques et industrielles Precision Castparts en 2016.