Directeur du Berkshire : L'héritier du PDG de Buffett est idéal, mais la transition n'est pas imminente

Les investisseurs se demandent depuis longtemps combien de temps Buffett, 92 ans, et son vice-président Charlie Munger, 99 ans, seront encore là pour diriger Berkshire, et comment la société basée à Omaha, dans le Nebraska, gérera le passage à une nouvelle direction.

Ronald Olson, administrateur de Berkshire depuis 1997, a déclaré jeudi lors d'une conférence sur l'investissement que les administrateurs de la société étaient convaincus que M. Abel - désigné en 2021 comme successeur de M. Buffett - avait la capacité de diriger lorsque la légende milliardaire de l'investissement ne serait plus aux commandes.

M. Abel a "pris des décisions d'investissement très, très avisées" et aura une "grande marge de manœuvre" pour continuer une fois qu'il aura pris la tête de la société, a déclaré M. Olson.

Toutefois, M. Olson a ajouté que M. Abel n'est probablement pas prêt de prendre la relève avant plusieurs années, Buffett et Munger étant toujours à bord.

M. Olson a déclaré que le cerveau de M. Munger "est aussi bon qu'il l'a toujours été" et que l'énergie de M. Buffett est restée la même. "Ne comptez pas sur Greg pour reprendre le flambeau demain.

Abel, 60 ans, est depuis 2018 un vice-président qui supervise les activités de Berkshire autres que l'assurance, y compris le chemin de fer BNSF et Berkshire Hathaway Energy, qu'il dirigeait auparavant. Buffett l'a publiquement désigné comme son successeur probable au poste de PDG en 2021, après que Munger ait semblé laisser échapper la pensée du conseil d'administration lors de la réunion annuelle de cette année. M. Olson s'est exprimé avant la réunion de cette année, samedi. Après le départ de Buffett, Berkshire devrait nommer son fils aîné Howard au poste de président non exécutif afin de préserver sa culture, dans laquelle les unités opérationnelles fonctionnent essentiellement sans interférence de la part de la direction. M. Abel devra également décider dans quelle mesure les deux gestionnaires de portefeuille qui s'occupent de petites parties des investissements en actions de Berkshire, Buffett s'occupant des gros investissements comme Apple Inc, prendront en charge une plus grande partie du portefeuille, a déclaré M. Olson. Lorsqu'il deviendra PDG, M. Abel sera probablement confronté à "plus de formalités" dans ses relations avec les administrateurs que M. Buffett, qui a pris ses fonctions en 1965, ne l'est aujourd'hui. Néanmoins, M. Olson est certain que Berkshire a choisi la bonne personne pour la faire progresser. "En fin de compte, non seulement Warren est satisfait, mais Charlie est convaincu que Greg (...) va perpétuer cette culture", a-t-il poursuivi. "En outre, il a eu beaucoup de connaissances. Il est très proche de Warren, moins de Charlie, mais suffisamment.