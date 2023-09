Warren Buffett est né à Omaha (Nebraska) en 1930, au beau milieu des Etats-Unis. S'intéressant à la Bourse dès l'âge de 16 ans, Buffett n'a exercé qu'un seul métier ces quarante dernières années : l'investissement. Au vu de l'immense fortune ainsi accumulée, il mérite sans conteste la place d'honneur au panthéon des gestionnaires de fonds !







En 1956, Warren Buffett revient s'installer dans sa ville natale, où il a toujours vécu depuis. Il prend progressivement le contrôle d'un groupe textile coté en Bourse, Berkshire Hathaway. Après l'avoir redressé, il se sert de Berkshire comme d'un véhicule d'investissement : dès 1967, il acquiert une première compagnie d'assurances, National Indemnity, puis GEICO. Rapidement, les assureurs deviendront les principaux pourvoyeurs de liquidités de la société de portefeuille que devient Berkshire Hathaway.







Pratiquement inchangés depuis le début de sa carrière, ses principes d'investissement font de Buffett un " bon père de famille ". Il s'intéresse avant tout aux sociétés sous-valorisées - cotées ou non -, rentables, et dont les savoir faire " de niche " en font des leaders sur leurs marchés respectifs. Peu importe leur secteur d'activité : Buffett est un financier, pas un industriel.







Le succès ne s'est jamais démenti : la valeur de l'actif de Berkshire Hathaway a progressé en moyenne de 21,1% l'an entre 1965 et 2007, soit deux fois plus que l'indice boursier américain S&P 500 sur la même période. Aujourd'hui, l'action Berkshire Hathaway de classe 'A' est la plus chère de la Bourse de New-York : jamais divisée, elle cotait aux environs de 123.000$ au 21 octobre, limitant son recul depuis le début de l'année à 13%, face aux - 33% du S&P 500. Sans compter ses participations non cotées, le portefeuille de Berkshire compte actuellement moins d'une quarantaine d'actions, majoritairement américaines.







Selon le classement de Forbes de mars 2011, Warren Buffett occupe la troisième place d'homme le plus riche du monde derrière Bill Gates et Carlos Slim, avec une fortune estimée à 50 milliards de dollars.







En 2010, la journaliste et auteure économique, Alice Schroeder, écrit une biographie inédite de Warren Buffett, intitulée L'effet boule de neige. Cette biographie complète de l'homme connu de tous comme " l'Oracle d'Omaha " a été rédigée avec la coopération de Buffett lui-même : il a consacré des milliers d'heures et a ouvert ses dossiers et son carnet d'adresses à Alice Schroeder, lui permettant de contacter son épouse, ses enfants, ses amis et ses associés. De tout cela est né une analyse approfondie de sa philosophie de vie - probablement le compte-rendu le plus complet que nous aurons jamais. Cet ouvrage détaille les principes et les idées qui ont fait l'incroyable fortune de Buffett, mais qui ont également enrichi les vies (et les comptes en banque) de ceux qui les ont adoptés. Il narre enfin la success story américaine la plus fascinante de notre ère.







Cet ouvrage a été sélectionné parmi les meilleurs ouvrages de l'année 2010 par The Washington Post, People, The Financial Times, BusinessWeek, Publishers Weekly et le New York Times.

