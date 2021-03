La valeur du jour à Wall Street - BERKSHIRE HATHAWAY a racheté 25 milliards de dollars d'actions en 2020 et va continuer

Outre qu’il s’est délesté de ses participations dans les compagnies aériennes américaines presque au plus mauvais moment, les investisseurs retiendront principalement de l’exercice 2020 de Berkshire Hathaway (+2,94% à 375 314 dollars pour l'action A), les 25 milliards de dollars de rachat d’actions. Warren Buffett avait pourtant été longtemps un critique de cette pratique. Mais il a du se rendre à l’évidence, le meilleur investissement consistait à renforcer ses investissements dans sa société.Bien que Warren Buffett ait déclaré que Berkshire Hathaway "est susceptible de réduire encore le nombre de ses actions à l'avenir", il a souligné que les rachats ne se feront pas à n'importe quel prix et que la société ne s'engagera dans des rachats que lorsque le prix semble être inférieur à la valeur intrinsèque.UBS prévoit 4,5 milliards de dollars de rachat de titres au premier trimestre et 8 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, tout en reconnaissant que ses prévisions pourraient s'avérer bien trop prudentes.Au quatrième trimestre, la société d'investissement a enregistré un profit net de 35,83 milliards de dollars, soit 23 015 dollars par action, contre un bénéfice net de 29,16 milliards de dollars, soit 17 909 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.Il s'agit, ce trimestre, de plus-values latentes, qui ont dopé son profit net. Elles représentent 30,826 milliards de dollars contre des plus-values de 24,74 milliards au quatrième trimestre 2019. Elles concernent exclusivement ses participations (30,45 milliards de dollars), qui ont profité de la progression des marchés.Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a, lui, progressé de 13,6% à 5,021 milliards de dollars, soit 3 224,73 dollars par titre.Ses activités d'assurance ont affiché une perte opérationnelle de 299 millions de dollars contre une perte de 857 millions de dollars, un an auparavant. Il possède notamment le réassureur General Re.Les profits des activités dans les secteurs du chemin de fer (Burlington Northern Santa Fe), des utilities (PacifiCorp) et de l'énergie ont en revanche augmenté de 6,4% à 1,99 milliard de dollars.Berkshire Hathaway a racheté pour près de 25 milliards de dollars de ses propres actions en 2020 après en avoir encore acheté pour 9 milliards de dollars au quatrième trimestre. Il a par ailleurs récemment investi 8,6 milliards de dollars dans l'opérateur télécoms Verizon et 4,1 milliards de dollars dans le groupe pétrolier Chevron.Pour autant, le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie 138,3 milliards de dollars, contre 145,7 milliards de dollars trois mois plus tôt.