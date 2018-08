La valeur du jour à Wall Street - KRAFT HEINZ : après APPLE, un autre investissement de Warren Buffett qui rapporte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La semaine a été lucrative pour Warren Buffett , dont deux des sociétés dont il est actionnaire ont présenté des profits plus élevés qu’anticipé. Après Apple mardi soir, dont il est le deuxième actionnaire avec 239,5 millions d’actions de la firme à la pomme au dernier pointage, Kraft Heinz a surpris favorablement les investisseurs. L’action du groupe d’agroalimentaire bondit de 7,24% à 63,7 dollars, enregistrant la seconde plus forte hausse de l’indice S&P 500. Warren Buffett possède un peu plus de 25% de son capital.Au deuxième trimestre, son bénéfice net a chuté de 34,8% à 756 millions de dollars, soit 62 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a toutefois atteint 1 dollar soit 8 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters.Les ventes ont augmenté de 0,7% à 6,69 milliards de dollars alors que le marché visait 6,59 milliards de dollars. Elles ont reculé de 0,4% en données organiques. Confronté à une progression de ses coûts, le groupe d'agroalimentaire a remonté ses prix de 1,3 point de pourcentage.Si l'activité aux Etats-Unis a baissé de 1,9% à données comparables à 4,51 milliards de dollars, le marché était encore plus pessimiste : 4,43 milliards."Bien que l'inflation des coûts sur plusieurs fronts ait pesé sur nos résultats, nous anticipons une amélioration de notre rentabilité d'ici la fin de l'année et la poursuite de cette dynamique en 2019", a déclaré le directeur général, Bernardo Hees. Kraft Heinz anticipe par ailleurs le retour à la croissance interne au troisième trimestre.