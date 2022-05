Les actionnaires de Berkshire votent massivement pour que Buffett reste président.

Dans un dépôt réglementaire mercredi, Berkshire a déclaré que les détenteurs de 448 868 actions de classe A se sont opposés à une proposition d'actionnaire visant à installer un président indépendant pour remplacer Buffett, tandis que les détenteurs de seulement 54 425 actions ont favorisé l'idée, une marge plus importante que Berkshire a estimé lors de son assemblée annuelle samedi.

Certains actionnaires se sont opposés à la réélection de Buffett au poste de président, estimant qu'il était préférable que des personnes différentes occupent les fonctions de président et de directeur général. Berkshire a déclaré qu'elle souhaitait que Buffett, 91 ans, conserve les deux rôles.

Le dépôt de mercredi indique également que trois propositions d'actionnaires demandant à Berkshire, dont le siège est à Omaha, Nebraska, de divulguer davantage de renseignements sur les risques climatiques et les efforts de diversité ont échoué par des marges de près de 3 contre 1. Berkshire a estimé des marges similaires lors de l'assemblée de samedi.

Les actionnaires ont également voté pour l'installation du gestionnaire de fonds d'Omaha, Wallace Weitz, en tant qu'administrateur de Berkshire, donnant ainsi au conseil d'administration de 15 personnes huit administrateurs considérés comme indépendants.

Berkshire avait besoin d'un nouveau directeur indépendant suite à la démission en février de Tom Murphy, 96 ans, l'ancien directeur de Capital Cities/ABC Inc, après un accès de COVID-19.

Tous les autres administrateurs de Berkshire, y compris Buffett, les vice-présidents Charlie Munger, Greg Abel et Ajit Jain, et l'administratrice indépendante principale Susan Decker, ont été réélus avec plus de 86 % des votes exprimés.