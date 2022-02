Munger, partenaire de Buffett, déplore les tensions entre les États-Unis et la Chine et qualifie la cryptomonnaie de "maladie vénérienne".

M. Munger, 98 ans, s'est exprimé en répondant à près de deux heures de questions lors de l'assemblée annuelle de Daily Journal Corp, l'éditeur de journaux de Los Angeles et fournisseur de logiciels aux tribunaux qu'il préside.

Il est plus connu en tant que vice-président du conglomérat de Buffett, Berkshire Hathaway Inc, depuis 1978.

Il a été le fer de lance de l'investissement de Berkshire dans le fabricant de voitures électriques BYD Co et a récemment doublé la participation du Daily Journal dans l'entreprise de commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd.

Mais, interrogé sur les pressions politiques exercées par la Chine, il a déclaré que la récente détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine n'était pas justifiée par leurs différents systèmes de gouvernement, ni parce qu'un pays fait certaines choses mieux que l'autre.

"Nous souhaitons que la Chine et les États-Unis s'entendent mieux", a-t-il déclaré. "Pensez à l'énorme stupidité dont ont fait preuve la Chine et les États-Unis pour laisser les tensions existantes s'accroître..... Ils devraient nous apprécier et nous devrions les apprécier."

Il n'a pas montré une telle pitié pour les cryptomonnaies, disant qu'il aurait souhaité qu'elles soient interdites dès le départ.

"Je suis fier du fait que je l'ai évité. C'est comme une maladie vénérienne", a déclaré Munger.

"Je considère simplement que c'est indigne d'être méprisé. Certaines personnes pensent que c'est la modernité, et elles accueillent favorablement une monnaie qui est si utile pour les extorsions et les enlèvements [et] l'évasion fiscale."

Munger a également prédit que le holding Berkshire Apple Inc, la société mère Google Alphabet Inc et Microsoft Corp seront "vraiment forts" dans 50 ans.

Il a dit qu'il pensait à tort il y a un demi-siècle que ce serait également vrai pour les journaux, et a déploré qu'ils soient déplacés par des médias disant aux gens des deux côtés du spectre politique seulement ce qu'ils veulent entendre.

"Ce n'est pas un substitut à Walter Cronkite et à tous ces grands journaux d'antan", a déclaré M. Munger, en référence au légendaire présentateur de CBS News.

Berkshire a vendu son propre portefeuille de journaux en 2020 à Lee Enterprises Inc.

Yahoo Finance a diffusé la réunion du Daily Journal.