Warren Buffett donne 3,6 milliards de dollars à des organisations caritatives

Cette 14e donation annuelle est constituée de 16,81 millions d'actions de classe "B" de Berkshire.

Elle porte à 34,5 milliards de dollars le montant total des dons effectués par Warren Buffett à des organisations caritatives depuis que l'homme d'affaires, âgé de 88 ans, a annoncé en 2006 sa volonté de distribuer sa fortune.

Cette année, 80% des actions données iront à la fondation créée par Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda. La Susan Thompson Buffett Foundation, du nom de la première épouse de Warren Buffett, et les organisations caritatives dirigées par ses enfants Howard (la Howard G. Buffett Foundation), Susan (la Sherwood Foundation) et Peter (la NoVo Foundation) se partageront le reste des dons.

Warren Buffett a fait de Berkshire un conglomérat de 522 milliards de dollars. Basé à Omaha dans le Nebraska, le groupe possède des entreprises présentes dans l'assurance, la chimie, l'énergie, l'agroalimentaire, le commerce de détail, l'industrie ou encore le transport ferroviaire. Il est aussi actionnaire d'Apple et de la banque Wells Fargo.

La plus importante donation annuelle effectuée par Warren Buffett datait jusqu'à présent de l'an dernier avec un montant de 3,4 milliards de dollars.

Depuis 2006, Warren Buffett a cédé 45% de sa participation dans Berkshire. Après les dons annoncés lundi, il conservera 15,7% du capital du groupe et près de 31% des droits de vote.

La fortune de Warren Buffett est évaluée à 87,5 milliards de dollars, ce qui en fait la quatrième personne la plus riche du monde, selon le magazine Forbes.

Jeff Bezos, le directeur général d'Amazon, et sa famille sont en tête du classement Forbes avec une fortune estimée à 157,8 milliards de dollars. Berkshire a annoncé en mai avoir investi pour la première fois dans Amazon.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

par Jonathan Stempel