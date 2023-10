Wayde Dwight McMillan est directeur financier, trésorier et vice-président exécutif d'Insulet Corp. Il est également membre du conseil d'administration d'Insulet International Holdings Ltd. et d'Insulet International Ltd. Au cours de sa carrière, M. McMillan a occupé les postes de directeur financier et de vice-président des finances chez Medtronic Plc et de directeur financier et de vice-président des finances chez Covidien Ltd. (une filiale de Medtronic Plc). Il a obtenu un diplôme de premier cycle au Merrimack College et un MBA à la McCallum Graduate School of Business.

Principales sociétés INSULET CORPORATION Director of Finance/CFO