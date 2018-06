Commerce-Ross plaide pour accentuer la pression sur la Chine

WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Le secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross a estimé mercredi que les Etats-Unis devaient accroître leurs pressions commerciales pour contraindre la Chine à lever ses barrières douanières et à respecter la propriété intellectuelle américaine.

S'exprimant devant la commission sénatoriale des Finances, Wilbur Ross a expliqué que des années de négociations avec la Chine sur cette question du respect de la propriété intellectuelle n'avaient apporté aucun progrès.

"Le président pense et je suis d'accord que le temps est venu d'agir", a dit Ross. "Et nous ne réussirons pas tant que nous ne rendrons pas douloureuse pour eux la poursuite de ces pratiques et tant que nous n'appliquerons pas ce genre de pression", a-t-il poursuivi.

Ces déclarations du secrétaire au Commerce interviennent alors que Donald Trump a exprimé son intention d'ajouter des taxes douanières sur 400 milliards de dollars supplémentaires de biens en provenance de Chine.

Le président américain a menacé lundi d'imposer un droit de douane de 10% sur 200 milliards de dollars (170 milliards d'euros) de produits chinois et a dit envisager des droits supplémentaires sur 200 autres milliards.

Pékin a aussitôt réagi, évoquant des mesures "quantitatives" et "qualitatives" à prendre si le gouvernement américain met sa menace à exécution.

(David Lawder; Pierre Sérisier pour le service français)