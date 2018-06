Le secrétaire US au Commerce est arrivé à Pékin

PEKIN, 2 juin (Reuters) - Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, est arrivé samedi à Pékin où il conduira des négociations commerciales avec la Chine, a-t-on appris auprès de l'ambassade des Etats-Unis.

Cette visite intervient alors que les Etats-Unis ont une nouvelle fois menacé d'instaurer des barrières douanières aux importations chinoises.

Wilbur Ross entend garantir l'achat par Pékin de produits agricoles et de matières premières américains afin de réduire le déficit commercial américain.

La délégation américaine espère également obtenir des garanties de Pékin sur le respect de la propriété intellectuelles et sur l'abolition des dispositifs qui ont, selon les Etats-Unis, contribué à des excédents de production d'acier et d'aluminium. (Ben Blanchard et Michael Martina, Nicolas Delame pour le service français)

