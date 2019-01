Pékin et Washington en mesure de trouver accord, selon Wilbur Ross

(Actualisé avec secrétaire américain au Commerce)

par Michael Martina

PEKIN/WASHINGTION, 7 janvier (Reuters) - Les négociations commerciales ont repris ce lundi entre représentants de la Chine et des Etats-Unis dont le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a prédit l'émergence d'un accord susceptible de satisfaire les deux parties.

Cet optimisme fait écho aux propos du ministère chinois des Affaires étrangères dont le porte-parole a évoqué un dialogue "positif et constructif" et fait part de la volonté de la Chine de résoudre "de bonne foi" le conflit qui oppose les deux premières puissances économiques de la planète, même si peu de précisions étaient disponibles sur le contenu de ces discussions qui doivent se poursuivre mardi.

Il s'agissait de la première rencontre entre représentants de ce niveau depuis que Donald Trump et Xi Jinping ont décidé en décembre d'instaurer une trêve de 90 jours.

Donald Trump a déclaré dimanche que les négociations commerciales se passaient "très bien" et que les signes de faiblesse de l'économie chinoise donnaient à Pékin une raison de poursuivre sur la voie d'un accord.

Le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a considéré lundi sur la chaîne CNBC que les négociations étaient conduites par les bons interlocuteurs et que leur avancée aiderait l'administration américaine à faire ses choix.

"Je pense qu'il y a une très bonne chance qu'un arrangement raisonnable soit trouvé, acceptable pour la Chine et pour nous-mêmes, et qui aborde tous les problèmes-clés", a dit Wilbur Ross.

Il a toutefois ajouté que les questions ayant trait au commerce seraient sans doute plus rapidement résolues que celles qui concernent la propriété intellectuelle et l'accès au marché.

Les deux délégations ont exprimé leur volonté de s'appuyer sur le consensus trouvé par Trump et Xi, a dit de son côté Lu Kang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.

Défenseur de "l'Amérique d'abord", Donald Trump a imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises pour contraindre Pékin à modifier toute une série de pratiques, de sa politique de subventions à l'industrie jusqu'au piratage. Pékin a répliqué par ses propres droits de douane sur des importations de biens américains.

Tu Xinquan, professeur à l'University of International Business and Economics de Pékin, a dit à Reuters avant le début des négociations que ces rencontres se concentreraient sûrement sur des questions d'ordre technique et laisseraient les grands sujets de litige à des discussions de plus haut niveau.

"L'économie chinoise ralentit sensiblement et le marché boursier américain baisse rapidement. Je crois que les deux parties ont besoin d'un accord sous une forme ou une autre, là." (Avec Susan Heavey à Washington, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Joanny)