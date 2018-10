Washington montre peu d'intérêt à des négociations commerciales-CE

(Actualisé, déclarations de Wilbur Ross)

BRUXELLES, 17 octobre (Reuters) - La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a déclaré mercredi que l'Union européenne restait ouverte à des négociations avec les Etats-Unis concernant les droits de douane sur certains produits industriels mais que Washington n'avait pour l'instant pas montré un intérêt sérieux pour de telles discussions.

Cecilia Malmström a dit avoir accueilli favorablement la déclaration faite mardi par le département du Commerce américain, exprimant une volonté d'ouvrir des discussions commerciales avec l'UE et la Grande-Bretagne.

"Nous n'avons pas commencé à négocier pour le moment", a déclaré la commissaire devant la presse. "Nous sommes prêts à entamer une évaluation centrée sur un accord limité concernant des produits industriels, mais pour l'instant les Etats-Unis n'ont pas montré un grand intérêt", a-t-elle dit.

Lors d'un point de presse à Bruxelles, Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce, a pour sa part accusé l'UE de bloquer les discussions.

Il a souligné "la nécessité d'accélérer les choses et d'obtenir des résultats à court terme, notamment sur un allègement des taxes et sur les normes".

"Ce qui nous intéresse, que ce soit la prochaine fois ou un peu plus tard, c'est d'avoir des progrès tangibles. La patience du président (Donald Trump) a des limites", a-t-il dit. (Alissa de Carbonnel, Francesco Guarascio et Philip Blenkinsop; Pierre Sérisier et Guy Kerivel pour le service français)